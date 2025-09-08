Listen Live
Win Passes To Hot’s Advance Screening of HIM

Published on September 8, 2025

HIM Movie Poster
Source: R1 Promotions / R1

REGISTER FOR YOUR CHANCE TO WIN YOUR WAY INTO OUR ADVANCE SCREENING OF THE HIGHLY ANTICIPATED MOVIE “HIM”.

ATLANTA Screening Details:

Date: Wednesday, September 17 @ 7:00 PM

Location: Regal Atlantic Station

ABOUT HIM

WHAT WOULD YOU SACRIFICE TO BECOME THE GREATEST OF ALL TIME?  FROM OSCAR® WINNER JORDAN PEELE AND MONKEYPAW PRODUCTIONS, PRODUCERS OF THE LANDMARK HORROR FILMS GET OUTUSCANDYMAN, AND NOPE, COMES A CHILLING JOURNEY INTO THE PURSUIT OF EXCELLENCE AT ANY COST.  UNIVERSAL PICTURES PRESENTS HIM.  ONLY IN THEATERS SEPTEMBER 19TH.  RATED R.

