Listen Live
View Full Schedule
Back To Events

AmeriGroup & Radio One Atlanta’s Halloween Trunk or Treat

Add to Calendar

Halloween Trunk or Treat
  • Date/time: Oct 30, 4:00pm to 8:00pm
  • Venue: Exchange Park
  • Address: 2771 Columbia Drive, Decatur, GA, 30034

RADIO ONE ATLANTA HAS PARTNERED WITH AMERIGROUP COMMUNITY CARE FOR THE 2025 HALLOWEEN TRUNK OR TREAT ….  THURSDAY, OCTOBER 30TH, 4PM TO 8PM AT EXCHANGE PARK IN DECATUR.

THIS EVENT FOR THE ENTIRE FAMILY! ENJOY FREE HALLOWEEN CANDY, PRIZES, RESOURCES AND LIVE MUSIC.   PLUS WEAR YOUR HALLOWEEN COSTUME AND COMPETE IN OUR COSTUME CONTEST AND ENJOY THE AMERIGROUP HAUNTED HOUSE!!

BROUGHT TO YOU BY AMERIGROUP COMMUNITY CARE, GLAMOROUS GEMZ, DEKALB COUNTY PARKS RECREATION, HILLS ATL, AND RADIO ONE ATLANTA.

More from Hot 107.9 – Hot Spot ATL
Trending
27 Items
Style & Fashion

The Best and Worst Celebrity Fashion from the 2025 MTV VMAs

Local

Georgia Lottery Winners Score $50K in Powerball Drawing

2 Items
Entertainment

Diddy’s Prison Release Date Revealed: What’s Next For The Mogul?

The Conjuring 4
Contests

The Conjuring: Last Rites x Six Flags Fright Fest Contest

News

Reec sits down with a promising candidate & seasoned council woman #Austell

Chaka Zulu - Birthday Bash 2025
5:27
Birthday Bash

Chaka Zulu Honored with Rico Wade Game Changer Award at Birthday Bash

The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour - Atlanta, GA
ATL

Photographer Sues Future For “Mixtape Pluto” Cover

Big Boogie Birthday Bash interview
3:11
Birthday Bash

Big Boogie Brings Big Energy to #BirthdayBashATL

Hot 107.9 - Hot Spot ATL

Quick Links

Legal

Listen Live
Close