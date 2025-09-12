AmeriGroup & Radio One Atlanta’s Halloween Trunk or Treat

- Date/time: Oct 30, 4:00pm to 8:00pm
- Venue: Exchange Park
- Address: 2771 Columbia Drive, Decatur, GA, 30034
RADIO ONE ATLANTA HAS PARTNERED WITH AMERIGROUP COMMUNITY CARE FOR THE 2025 HALLOWEEN TRUNK OR TREAT …. THURSDAY, OCTOBER 30TH, 4PM TO 8PM AT EXCHANGE PARK IN DECATUR.
THIS EVENT FOR THE ENTIRE FAMILY! ENJOY FREE HALLOWEEN CANDY, PRIZES, RESOURCES AND LIVE MUSIC. PLUS WEAR YOUR HALLOWEEN COSTUME AND COMPETE IN OUR COSTUME CONTEST AND ENJOY THE AMERIGROUP HAUNTED HOUSE!!
BROUGHT TO YOU BY AMERIGROUP COMMUNITY CARE, GLAMOROUS GEMZ, DEKALB COUNTY PARKS RECREATION, HILLS ATL, AND RADIO ONE ATLANTA.
