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Atlanta Music Festival & 5K Run (Featuring Ludarics & Sevyn Streeter)

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Aidswalk Atlanta 2021 music festival & run
  • Date/time: September 25th, 1:00pm to 11:00pm
  • Venue: Piedmont Park
  • Address: 1320 Monroe Dr NE, Atlanta, GA, 30306
Aidswalk Atlanta 2021 music festival & run

Source: R1 / other

DID YOU KNOW THAT ATLANTA HAS THE THIRD-HIGHEST RATE OF NEW HIV CASES IN THE NATION, AND MOST ARE AFRICAN AMERICANS? YES,  HIV IS STILL AN ISSUE IN OUR COMMUNITY, BUT YOU CAN MAKE A DIFFERENCE. COME OUT TO PIEDMONT PARK ON SATURDAY, SEPTEMBER 25TH FOR THE 31ST ANNUAL AIDS WALK AND MUSIC FEST.  THE DAY WILL BE FILLED WITH FOOD, FUN, AND A CONCERT FEATURING SEVYN STREETER AND ATL’S OWN, LUDACRIS.  PRESENTED AHF PHARMACY  PROCEEDS GO TO 10 LOCAL AIDS SERVICE ORGANIZATIONS THAT ARE MAKING A DIFFERENCE IN OUR COMMUNITY.  SO FORM A TEAM, JOIN A TEAM OR JUST BRING YOUR CREW AND LETS KNOCKOUT HIV.  TO LEARN MORE OR TO REGISTER GO TO AIDSWALKATLANTA.COM.

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