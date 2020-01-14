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HOT 107.9 MLK Broadcast from the National Center For Civil & Human Rights

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We Share The Dream MLK Broadcast
  • Date/time: January 20th, 10:00am to 2:00pm
  • Venue: Center For Civil & Human Rights
  • Phone: 678.999.8990
  • Address: 100 Ivan Allen Jr Blvd NW, Atlanta, GA 30313, Atlanta, GA, 30313
  • Web: More Info

ATLANTA, WE WANT YOU TO HELP US REMEMBER THE LIFE AND LEGACY OF DR. MARTIN LUTHER KING, JR!! JOIN hot 1079 ON MONDAY, JANUARY 20TH AT THE CENTER FOR CIVIL AND HUMAN RIGHTS!!

LEARN MORE ABOUT LOVE AND DR. KING’S THE BELOVED COMMUNITY IN OUR NEWEST ROTATION “WE SHARE THE DREAM” FEATURING THE MOREHOUSE COLLEGE DR. MARTIN LUTHER KING, JR. COLLECTION., AND MUCH MORE.

WE WILL BE THERE FROM 10AM-2PM, SO MAKE SURE TO STOP BY AND MEET YOUR FAVORITE RADIO PERSONALITIES!

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