MLK Day At The Center

  • Date/time: Jan 19, 10:00am to 3:00pm
  • Venue: National Center for Civil and Human Rights
  • Address: 100 Ivan Allen Jr. Blvd NW, Atlanta, GA, 30313
  • Web: http://www.civilandhumanrights.org/

JOIN RADIO ONE ATLANTA LIVE FROM THE CENTER FOR CIVIL AND HUMAN RIGHTS THIS MLK DAY — MONDAY, JANUARY 19TH FROM 10AM TO 3PM.

SPEND A MEANINGFUL DAY OF REFLECTION, LEARNING, AND CONNECTION AS WE HONOR THE LIFE AND LEGACY OF DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

EXPERIENCE A POWERFUL PERFORMANCE BY THE YOUNG ARTISTS OF THE PALEFSKY COLLISION PROJECT, REVISITING BLAZE — INSPIRED BY OCTAVIA E. BUTLER’S PARABLE OF THE SOWER. FREE WITH MUSEUM ADMISSION.

MLK DAY AT THE CENTER — BECAUSE THE TIME IS ALWAYS RIGHT TO DO WHAT’S RIGHT.

FOR MORE INFORMATION ON EVENTRYING CENTER FOR CIVIL AND HUMAN RIGHTS, VISIT: WWW.CIVILANDHUMANRIGHTS.ORG

