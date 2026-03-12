Pins For A Purpose – Sponsored By 1-800-Truckwreck

- Date/time: Apr 2, 7:00pm to 11:00pm
- Venue: Lucky Strike - Atlantic Station
- Address: 261 19th Street NW, Atlanta, GA, 30363
- Web: https://www.eventbrite.com/e/pins-for-a-purpose-tickets-1985016293168?aff=oddtdtcreator
A-T-L… IT’S THE OFFICIAL 404 DAY WEEKEND KICK OFF!
1-800-TRUCKWRECK PRESENTS PINS FOR A PURPOSE, GOING DOWN THURSDAY, APRIL 2ND AT LUCKY STRIKE INSIDE ATLANTIC STATION.
PULL UP AND BOWL WITH YOUR FAVORITE RADIO PERSONALITIES AND ATLANTA CELEBRITIES WHILE HELPING RAISE MONEY FOR LOCAL ATLANTA CHARITIES.
BRING YOUR CREW, RESERVE A LANE, OR BOWL WITH YOUR FAVORITE CELEBRITY FOR A GREAT CAUSE. LOCK IN YOUR SPOT NOW!
PINS FOR A PURPOSE — THE OFFICIAL 404 DAY WEEKEND KICK OFF!
PRESENTED BY AMY WITHERITE, 1800 TRUCK WRECK AND RADIO ONE ATLANTA
