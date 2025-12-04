Winter Wonderland Community Celebration

- Date/time: Dec 18, 4:00pm to 6:00pm
Step into a magical Winter Wonderland! Bring the entire family out for an evening of festive fun, holiday activities, and community resources. Enjoy pictures with Santa Claus, arts & crafts, hot chocolate, Christmas music, and more! An Amerigroup representative will also be available to answer questions about member benefits and services. Adult and child must be present.
Event Details:
- Date: Thursday, December 18, 2025
- Time: 4:00 PM – 6:00 PM
- Location: Amerigroup Community Service Center
3030 Headland Dr SW, Suite 900
Atlanta, GA 30311
Additional Info:
Free holiday activities while supplies last. Open to community families.
