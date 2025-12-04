Listen Live
Winter Wonderland Community Celebration

Step into a magical Winter Wonderland!

AmeriGroup - Hot 4 Health
  • Date/time: Dec 18, 4:00pm to 6:00pm
  • Venue: Amerigroup Community Care
  • Address: 3030 Headland Dr SW, Suite 900, Atlanta, GA, 30311


Bring the entire family out for an evening of festive fun, holiday activities, and community resources. Enjoy pictures with Santa Claus, arts & crafts, hot chocolate, Christmas music, and more! An Amerigroup representative will also be available to answer questions about member benefits and services. Adult and child must be present.

Event Details:

  • Date: Thursday, December 18, 2025
  • Time: 4:00 PM – 6:00 PM
  • Location: Amerigroup Community Service Center
    3030 Headland Dr SW, Suite 900
    Atlanta, GA 30311
Source: AmeriGroup / Amerigroup

Additional Info:
Free holiday activities while supplies last. Open to community families.

