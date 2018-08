Fasscoupe Drops “Money Power Respect” Produced By Quay Global Official Music Video

Fasscoupe just released their highly anticipated 9 track project, ‘Hood Mascot’ which features Uncle Murda, Bia, Lil Baby, Duke, Jose Guapo, Tracy T & Hoodrich Pablo Juan and production from OG Parker, Quay Global Cassius Jay, 808 Mafia & more. The lead single “Weekend” featuring Hoodrich Pablo Juan is nearing 300 thousand views on Youtube and is currently in rotation on BET Jams and other platforms. Watch Fasscoupe’s their latest visual to “Money Power Respect” produced by Quay Global now.

