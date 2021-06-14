Birthday Bash
HomeBirthday Bash

Do You Have What It Takes To Open Up For Birthday Bash ATL 25?

HotSpot ATL Featured Video
CLOSE
Who's Hot

Source: Radio One / Radio One Digital

 

DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO OPEN UP FOR BIRTHDAY BASH ATL 25?

JOIN HOT 107.9 AT BELIEVE MUSIC HALL AS WE HOST THE 3RD ANNUAL WHO’S HOT ARTIST SHOWCASE ON FRIDAY, JULY 9TH!

THIS YEAR THE WINNER WILL OPEN UP BIRTHDAY BASH ATL 25 AT CENTER PARC STADIUM AT GEORGIA STATE UNIVERSITY ON SATURDAY, JULY 17TH!

DON’T MISS THE OPPORTUNITY TO BE A PART OF THE CITY’S MOST SUCCESSFUL SHOWCASE THAT HAS FOUND SOME OF THE HOTTEST NEW TALENT….. INCLUDING NONE OTHER THAN MEGHAN THEE STALLION AND LAST YEAR’S WINNER MONEY MU.

PLUS CHECK OUT A LIVE PERFORMANCE FROM DEF JAM RECORDING ARTIST FREDO BANGZ AND MORE AS WE KICK OFF THE BIRTHDAY BASH WEEK OF CELEBRATIONS!

IT ALL GOES DOWN FRIDAY, JULY 9TH AT BELIEVE MUSIC HALL!  DOORS OPEN AT 7 AND THE SHOW STARTS AT 8!

FOR MORE DETAILS EMAIL WHOSHOT1079@GMAIL.COM 

MADE HOT BY THE FULTON COUNTY BOARD OF HEALTH, REMY MARTIN, TEAM UP FOR EXCELLENCE AND ATLANTA’S NUMBER ONE HIP HOP STATION….. HOT 107 9!

Birthday Bash , Birthday Bash Atl , Birthday Bash ATL 2021 , Birthday Bash ATL 25 , who's hot

Also On Hot 107.9 - Hot Spot ATL:
20 Hot New Artist From Atlanta [GALLERY]
The Smokers Club Fest
20 photos
More From HotSpotATL
New Music
Latest
Local: B2K 2019 Millennial Tour_Contest_KBFB_Dallas_RD_January 2019
Reunited And It Feels So Good, Millennium Tour…

    Last week I was able to relive one the best time periods in my 20 something years of…
04.16.19
Reec & Neffie
Neffie Shares Her Eye-Opening Experience On Iyanla Fix…

Neffie stopped by to break down what it was like exposing herself to the world on Iyanla, Fix My Life. She explains…
04.10.18
Find Out Who’s At Fault In The Russell…

Azealia Banks and Russell Crowe can finally go back to being strangers again.
02.07.21
Are The Kardashian Sisters Blocking Blac Chyna From…

Although everything seems to be going well for the new mom in her personal life, things are a little shaky…
02.07.21
Close