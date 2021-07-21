ATL
HomeATL

Tools For Schools Community Tour

HotSpot ATL Featured Video
CLOSE
Back To School 2021

Source: Radio One / Radio One Digital

 

Radio One Atlanta & AMERIGROUP COMMUNITY CARE PRESENT THE TOOLS FOR SCHOOLS COMMUNITY TOUR.

THIS IS A FIRST COME FIRST SERVE EVENT… PULL UP. POP YOUR TRUNK AND HAVE SCHOOL SUPPLIES PLACED IN YOUR CAR.

PLUS FREE HAIRCUTS PROVIDED BY FURIOUS STYLES BARBERSHOP WHILE SUPPLIES LAST!

DATES INCLUDE THE FOLLOWING:

·       July 25, 2021: Cobb Civic Center. 11am to 2pm

 

·       July 31, 2021: Buck Godfrey Stadium. 11am to 2pm

 

·       August 8, 2021: Carver High School 11am to 2pm

BROUGHT TO YOU BY AMERIGROUP COMMIUNITY CARE, FURIOUS STYLES BARBERSHOP AND RADIO ONE ATLANTA.

back to school , tools for school

Also On Hot 107.9 - Hot Spot ATL:
20 Hot New Artist From Atlanta [GALLERY]
The Smokers Club Fest
20 photos
More From HotSpotATL
New Music
Latest
Local: B2K 2019 Millennial Tour_Contest_KBFB_Dallas_RD_January 2019
Reunited And It Feels So Good, Millennium Tour…

    Last week I was able to relive one the best time periods in my 20 something years of…
04.16.19
Reec & Neffie
Neffie Shares Her Eye-Opening Experience On Iyanla Fix…

Neffie stopped by to break down what it was like exposing herself to the world on Iyanla, Fix My Life. She explains…
04.10.18
Find Out Who’s At Fault In The Russell…

Azealia Banks and Russell Crowe can finally go back to being strangers again.
02.07.21
Are The Kardashian Sisters Blocking Blac Chyna From…

Although everything seems to be going well for the new mom in her personal life, things are a little shaky…
02.07.21
Close