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Win A GRAND IN YOUR HAND With 1-800-TRUCKWRECK!

Published on June 11, 2026
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A hand holding cash, surrounded by more cash, with text promoting a "Put a Grand in Your Hand" contest from radio station HOT 107.9.
Source: R1 Promotions / R1

EVERYONE CAN USE AN EXTRA ONE THOUSAND DOLLARS TO HELP WITH BILLS, A SUMMER VACATION, CAMP FOR THE KIDS, OR TO ADD TO THEIR SAVINGS ACCOUNT!

WELL, AMY WITHERITE AND 1-800-TRUCKWRECK HAVE YOU COVERED WITH THE ANNUAL “PUT A GRAND IN YOUR HAND” CONTEST!

REGISTER FOR YOUR CHANCE TO WIN $1,000 CASH!

IT’S QUICK, EASY, AND YOU COULD BE OUR NEXT BIG WINNER.

DON’T MISS YOUR CHANCE TO PUT A GRAND IN YOUR HAND, COURTESY OF AMY WITHERITE, 1-800-TRUCKWRECK, AND RADIO ONE ATLANTA

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