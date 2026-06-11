Win A GRAND IN YOUR HAND With 1-800-TRUCKWRECK!
EVERYONE CAN USE AN EXTRA ONE THOUSAND DOLLARS TO HELP WITH BILLS, A SUMMER VACATION, CAMP FOR THE KIDS, OR TO ADD TO THEIR SAVINGS ACCOUNT!
WELL, AMY WITHERITE AND 1-800-TRUCKWRECK HAVE YOU COVERED WITH THE ANNUAL “PUT A GRAND IN YOUR HAND” CONTEST!
REGISTER FOR YOUR CHANCE TO WIN $1,000 CASH!
IT’S QUICK, EASY, AND YOU COULD BE OUR NEXT BIG WINNER.
DON’T MISS YOUR CHANCE TO PUT A GRAND IN YOUR HAND, COURTESY OF AMY WITHERITE, 1-800-TRUCKWRECK, AND RADIO ONE ATLANTA
More from Hot 107.9 – Hot Spot ATL