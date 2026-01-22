DVSN – SEPT 5TH – 10 Year Anniversary Tour

- Date/time: Mar 20, 8:00pm to 11:30pm
- Venue: Tabernacle
- Address: 152 Luckie St, Atlanta, GA, 30303
- Web: https://www.ticketmaster.com/event/0E00642DA91B6F65?utm_campaign=PRM-00452591&utm_source=wamj-fm&utm_medium=ln_promo
More from Hot 107.9 – Hot Spot ATL
-
New Year, New Slays! A Gallery Of Gussied Up Girlies Who Served NYE Glam On The Gram
-
Go Night Night! Funniest, Wildest & Pettiest Reactions To Brolic Bone-Breaker Anthony Joshua Knocking The Sonic Rings Out Of Jake Paul
-
8 Must-Watch Movies Celebrating Dr. Martin Luther King Jr.'s Legacy
-
Apply For McCloud Law Firm's Seen & Served Scholar Award