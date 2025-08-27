RECAP: Teyana Taylor “Escape Room” Signing at DBS Sounds

Hot 107.9 was on hand to welcome multi-hyphenated entertainer Teyana Taylor to the ATL for an exclusive in-store signing of her new visual album, “Escape Room,” this past Sunday! Over 1000 fans wrapped around DBS Sounds on the Southside to greet her, have their album signed, and enjoy the new body of work!
In case you missed it, check out our recap below!
1.
2. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
3. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
4. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
5. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
6. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
7. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
8. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
9. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
10. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
11. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
12. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
13. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
14. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
15. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
16. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
17. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
18. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
19. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
20. Teyana TaylorSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
21. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
22. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
23. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
24. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
25. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
26. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
-
From Producer to Rapper: MexikoDro Stays True to His Roots
-
Royal Baddie Alert: French Montana Engaged To Dubai Princess Sheikha Mahra
-
ATL Rapper Ca$h Out Sentenced To Life in Sex Trafficking Case
-
Gucci Mane Brings Out Rick Ross At Birthday Bash ATL 25 [VIDEO]
-
23 Atlanta Slang Words And Phrases That Drive The Culture
-
Big Boogie Brings Big Energy to #BirthdayBashATL
-
Meet the Girl Allegedly Co-Starring with Shannon Sharpe in Viral Video
-
21 Savage's Back to School Drive – Free Supplies & More Aug 3
-
From Producer to Rapper: MexikoDro Stays True to His Roots
-
Royal Baddie Alert: French Montana Engaged To Dubai Princess Sheikha Mahra
-
ATL Rapper Ca$h Out Sentenced To Life in Sex Trafficking Case
-
Gucci Mane Brings Out Rick Ross At Birthday Bash ATL 25 [VIDEO]
-
23 Atlanta Slang Words And Phrases That Drive The Culture
-
Big Boogie Brings Big Energy to #BirthdayBashATL
-
Meet the Girl Allegedly Co-Starring with Shannon Sharpe in Viral Video
-
21 Savage's Back to School Drive – Free Supplies & More Aug 3