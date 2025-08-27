Listen Live
Entertainment

RECAP: Teyana Taylor “Escape Room” Signing at DBS Sounds

Published on August 27, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing

Source: R1 Digital / R1

 

Hot 107.9 was on hand to welcome multi-hyphenated entertainer Teyana Taylor to the ATL for an exclusive in-store signing of her new visual album, “Escape Room,” this past Sunday! Over 1000 fans wrapped around DBS Sounds on the Southside to greet her, have their album signed, and enjoy the new body of work!

In case you missed it, check out our recap below!

1.

2. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

3. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

4. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

5. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

6. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

7. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

8. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

9. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

10. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

11. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

12. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

13. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

14. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

15. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

16. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

17. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

18. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

19. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

20. Teyana Taylor

Teyana Taylor Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

21. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

22. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

23. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

24. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

25. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

26. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing

Teyana Taylor "Escape Room" In-Store Signing Source:R1

Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events

More from Hot 107.9 – Hot Spot ATL
More From HotSpotATL
Mic Drop Moments
Trending
10 Items
Radio One Exclusives

Drake Names WWE Powerhouse Rhea Ripley as His Latest “Muse”

REVISED - Laptop Giveaway
Contests

Hot @ Nite’s Random Laptop Giveaway

2012 BET Awards - Show
Entertainment

ATL Rapper Ca$h Out Sentenced To Life in Sex Trafficking Case

Sports

Laila Ali Shaded By Ex-Stepmom Over Shields Fight Offer

Amiri - Front Row - Paris Fashion Week - Menswear Fall 2025
14 Items
Entertainment

Royal Baddie Alert: French Montana Engaged To Dubai Princess Sheikha Mahra

Entertainment

August Alsina Finally Confirms Relationship With Younger Boo Zu, Shuts Down Grooming Allegations: ‘Y’all Pick And Choose Who To Judge’

Big Boogie Birthday Bash interview
3:11
Birthday Bash

Big Boogie Brings Big Energy to #BirthdayBashATL

Bill Walsh at Stanford
Sports

Super Bowl-Winning Head Coaches Who Were Head Coaches In College

Hot 107.9 - Hot Spot ATL

Quick Links

Legal

Listen Live
Close