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Boost Mobile: Get Boosted for Back to School Giveaway

Published on July 1, 2026
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Get Boosted for Back to School. Boost Mobile promotion offering $1000 worth of school supplies and $500 for a teacher.
Source: Promotions / R1

IT’S BACK TO SCHOOL TIME! TEACHERS WE KNOW HOW EXPENSIVE THINGS CAN BE WHEN TRYING TO GET PREPARED FOR THE NEW SCHOOL YEAR! THIS YEAR, BOOST MOBILE IS GIVING BACK TO THE EDUCATORS WHO GIVE SO MUCH.

WE’RE BOOSTING ONE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER, ONE MIDDLE SCHOOL TEACHER, AND ONE HIGH SCHOOL TEACHER TO RECEIVE A CLASSROOM SUPPLY PACKAGE FILLED WITH THE ESSENTIALS THEY’LL NEED FOR THE ENTIRE SCHOOL YEAR. WHETHER IT’S CRAYONS AND CONSTRUCTION PAPER… NOTEBOOKS AND CALCULATORS… OR LAB SUPPLIES AND CLASSROOM RESOURCES, BOOST MOBILE WANTS TO HELP TEACHERS FOCUS ON WHAT MATTERS MOST….EDUCATING THE NEXT GENERATION.  THAT LUCKY TEACHER WILL ALSO RECEIVE A SPECIAL GIFT COURTESY OF BOOST MOBILE.

KNOW AN AMAZING TEACHER WHO DESERVES TO WIN? NOMINATE THEM BELOW 

HURRY CONTEST ENDS ON JULY 13TH! 

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