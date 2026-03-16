8th Annual Easter Egg Extravaganza

- Date/time: Mar 29, 2:00pm to 5:00pm
- Venue: Exchange Park
- Address: 2771 Columbia Drive, Decatur, GA
RADIO ONE ATLANTA IN PARTNERSHIP WITH AMERIGROUP COMMUNITY CARE PRESENTS THE 8TH ANNUAL DEKALB COUNTY EASTER EGG & SCAVENGER HUNT EGGTRAVAGANZA, SUNDAY, MARCH 29TH, FROM 2 P.M. TO 5P.M. AT EXCHANGE PARK LOCATED AT 2771 COLUMBIA DRIVE IN DECATUR.
THE EVENT WILL FEATURE EGG DASHES FOR CHILDREN K THROUGH EIGHT. IT WILL ALSO FEATURE AN ADULT HUNT, VENDORS, GIVEAWAYS AND PHOTOS WITH THE EASTER BUNNY PLUS AN EASTER BUCKET GIVEAWAY WHILE SUPPLIES LAST.
IT’S THE 8TH ANNUAL DEKALB COUNTY EASTER EGG & SCAVENGER HUNT PRESENTED BY AMERIGROUP COMMUNITY CARE, DEKALB PARKS AND RECREATION, GAMOUROUS GEMZ, HILLZ FOR ATL, COUNCIL & ASSOCIATES.
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