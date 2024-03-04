- Date/time: Mar 23, 12:00am
RADIO ONE ATLANTA IN PARTNERSHIP WITH AMERIGROUP COMMUNITY CARE PRESENTS THE 6TH ANNUAL DEKALB COUNTY EASTER EGG & SCAVENGER HUNT EGGTRAVAGANZA, SATURDAY, MARCH 23RD, FROM 2 P.M. TO 5P.M. AT EXCHNAGE PARK LOCATED AT 2771 COLUMBIA DRIVE IN DECATUR .
THE EVENT WILL FEATURE EGG DASHES FOR CHILDREN K THROUGH EIGHT. IT WILL ALSO FEATURE AN ADULT HUNT, VENDORS, GIVEAWAYS AND PHOTOS WITH THE EASTER BUNNY PLUS AN EASTER BUCKET GIVEAWAY WHILE SUPPLIES LAST.
IT’S THE 6TH ANNUAL DEKALB COUNTY EASTER EGG & SCAVENGER HUNT PRESENTED BY AMERIGROUP COMMUNITY CARE, DEKALB PARKS AND RECREATION, GAMOUROUS GEMZ, AND RADIO ONE ATLANTA!
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